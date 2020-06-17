شكرا لقرائتكم الاهلي يطالب النجم الساحلي بتسديد مليون و400 ألف دولار "كاش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الأهلي فكرة تقسيط الديون المستحقة للقعة الحمراء لدى نادي النجم الساحلي التونسي بشأن قضية الأيفواري سليماني كوليبالي الذي هرب من الأهلي سراً عام 2017 قبل أن ينتقل منذ عام تقريباً للنادي التونسي ، وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء قوية حول تفكير النجم الساحلي في تسديد 500 أو 600 ألف دولار من قيمة الديون المستحقة عليه للأهلي وقيمتها مليون و400 ألف دولار من أجل حسم النزاع القضائي بين الناديين بشأن قضية كوليبالي.

وطلب مسئولو الاهلي تسديد المبلغ كاملاً وعلى دُفعة واحدة وتمسك مسئولو القلعة الحمراء بهذا الطلب في شكواهم الرسمية ضد النادي التونسي لدى الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"والتى أقترب الأهلي من الحصول على حكم فيها لصالحه ضد النادي التونسي.

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مسئولو الأهلى أجروا اتصالات بالسويسرى مونتييرى لمتابعة تطورات ملف قضية الإيفوارى سليمانى وتحدث مسئولو القلعة الحمراء مع مونتييرى بشأن تطورات القضية وموقف الأهلى منها، وتواصل الأهلى مع المحامى السويسرى للاطلاع على آخر تطورات القضية التى تم تصعيدها منذ عدة أشهر للفيفا ، ومازال الأهلى يصر على موقفه التصعيدى لأنه سبق وعرض الحلول الودية لكن الطرف التونسى لم يلتزم بتسديد الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار، بعدما هرب المهاجم الإيفوارى من الأهلى فى مايو 2017.

وتواصل المحامى السويسرى مونتييرى، المُكلّف من الأهلى بمتابعة قضية كوليبالى مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتلقى النادى تأكيدات من مونتييرى بأن موقف القلعة الحمراء قوى فى هذه القضية، وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع مونتييرى لمعرفة تطورات القضية التى يرغب من خلالها مسئولو القلعة الحمراء تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار بعدما فشلت المحاولات الودية فى تحصيل هذا المبلغ.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.