شكرا لقرائتكم تأكيدًا لـ"الخليج 365".. بيراميدز يُعلن سفر تشاتشيتش المدير الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ما نشره "الخليج 365" حول مغادرة الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول، القاهرة، والعودة إلى بلاده بصحبة جهازه المعاون لقضاء إجازة قصيرة، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز والأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيرس كورونا، وفتح المجال الجوى بشكل محدود بين بعض الدول.

أضاف المدير الرياضي أن المدرب طلب السفر نظرًا لتوقف النشاط الرياضى، مشيرًا إلى إنه من المنتظر أن يعود تشاتشيتش إلى القاهرة خلال أيام بالتنسيق مع إدارة النادي ليبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة مجددا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز التي تحدد عودته من قبل وزارة الشباب والرياضة يوم 25 يوليو المقبل.

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وكان مصدر مسئول بنادي بيراميدز كشف أن سفر أنتى تشاتشيتش تسبب فى انقطاع التدريبات اليومية للاعبى فريق بيراميدز، والتى كانت تصل إليهم عبر تطبيق "الواتس أب" لتنفيذها فى المنزل لحين عودة التدريبات الجماعية، إلا أن هذا البرنامج انقطع منذ ما يقرب من 3 أيام الأمر الذى أثار علامات استفهام اللاعبين، خاصة وإنهم لا يعلمون شيئً عن سفر مدربهم المفاجئ.

وأعلن نادى بيراميد عن موعد عودة الفريق الكروى الأول للتدريبات الجماعية، عقب القرار الذى أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، حيث تم تحديد يوم 25 يونيو الجارى موعدًا لعودة التدريبات الجماعية للفريق، وتم إخطار اللاعبين بالموعد، ومطالبة المتواجدين خارج القاهرة ومصر بتوفيق أوضاعهم والعودة سريعًا.