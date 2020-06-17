شكرا لقرائتكم تدريبات الجيم تجمع أحمد عادل والفنان هانى رمزى فى توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادي الأهلي سابقاً ومصر المقاصة حالياً، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده بصالة الجيم لخوض التدريبات اليومية استعداداً لعودة النشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل، بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وظهر أحمد عادل برفقة الفنان هاني رمزي الذي تواجد هو الآخر في صالة الجيم للقيام ببعض التدريبات البدنية، وعلق عادل عبد المنعم على الصورة " الفنان الجميل الاستاذ هاني رامزي".

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في سياق أخر، رفض إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة استئناف الفريق تدريباته الجماعية خلال الفترة المقبلة، الا بعد حل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة منذ ما يقرب من 8 أشهر، وكشف مصدر داخل فريق مصر للمقاصة أن إيهاب جلال تحدث مع إدارة النادي وأكد لهم رفضه التام لخوض أي تدريبات جماعية في ظل وجود أزمة مالية تسببت في تأخر مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، ويأتي رد فعل إيهاب جلال عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من 20 يونيو الجاري علي أن يعود الدوري بداية من 25 يوليو المقبل.

واستقرت إدارة نادي مصر للمقاصة علي تكليف عمرو مصطفي كامل المدير التنفيذي لشركة المقاصة سبورت بملف الأزمة المالية الناشئة بين النادي والشركة، والتي تسببت في تأجيل مفاوضات التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لحين عودة النشاط الرياضي المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث اتخذت إدارة المقاصة قرار بتأجيل المفاوضات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تسببت في عدم صرف رواتب اللاعبين لعدة أشهر.

وتبحث إدارة نادي مصر للمقاصة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، لعمل خطة تسويق نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لسداد باقي مستحقات اللاعبين والهروب من الازمة المالية التي يعاني منها فريق مصر للمقاصة تسببت في عدم التزام إدارة النادي بسداد رواتب اللاعبين والجهاز الفني لفترة تزيد عن 8 أشهر ، مما جعل هناك حالة من الغضب داخل لاعبي الفريق والجهاز الفني، حيث تبحث الإدارة تسويق أجانب الفريق واللاعبين فوق سن الـ 30 لتوفير سيولة مالية للفريق.