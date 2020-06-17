شكرا لقرائتكم موليكا يُرحّب باللعب للأهلي وفايلر يحسم الصفقة من سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحّب الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي باللعب لفريق الأهلي خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الفترة الماضية عن "جس النبض" ورغم تلقي اللاعب عروضاً من أندية خليجية ومن دوريات أوربية لكنها ليست قوية إلا إن المهاجم الكونغولي أبدى ترحيب بإرتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد لرغبته في خوض تجربة جديدة في القارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها حسب تأكيدات اللاعب لوكيل أعماله.

ويُعد جاكسون موليكا واحداً من أربعة لاعبين أجانب يُفاضل بينهم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لإختيار أحدهم لأرتداء قميص المارد الأحمر خلال الموسم المقبل .

وتفاوض الأهلي مع جاكسون موليكا عبر وكيل أعماله الفرنسي نيكولاس موريلي، وأكد الأخير لأدارة القلعة الحمراء أن مهاجم مازيمبي ليس لديه مانع في اللعب للأهلي حيث وصف العرض الأهلاوي بأنه أفضل من عروض أخرى كثيرة وصلته من أوربا والخليج من الناحية الفنية ويرى موليكا أن اللعب في الاهلي سيكون بمثابة "خطوة للأمام" بعكس الحال إذا ما رحل لأندية أخرى قد يجني من ورءها مكاسب مالية لكنه لن يجني نفس المجد الكروي إذا ما لعب للأهلي.

Advertisements

مسئولو الأهلي يُتابعون حالياً العروض التى تلقاها لاعب مازيمبي من أجل الإستعداد للدخول في مفاوضات رسمية وجادة لضم اللاعب الذى يُعد أحد الصفقات المُرشحة لتدعيم الأهلي في الموسم المقبل لكنه ليس الخيار الأول بالنسبة للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وشهدت الفترة الماضية تلقي فايلر قائمة تضم 4 لاعبين أجانب يُفاضل بينهم لإختيار أحدهم وضمّه للفريق في الموسم المقبل ويُعد موليكا أحد هؤلاء اللاعبين الأربعة لكنه في ترتيب مُتأخر بالنسبة للثلاثي الأفضل بالنسبة للمدرب السويسري المتواجد حالياً في بلاده لزيارة أسرته.

ويترقب الاهلي العروض التى وصلت موليكا مؤخراً وكشف عنها وكيل اللاعب بإنها من تركيا وفرنسا وبلجيكا من أجل الدخول في السباق الرسمي لضم اللاعب حال الحصول على موافقة رسمية ونهائية من فايلر .