شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى: أغلقنا ملف شراء سيسيه ورفعت ونبحث عن البدائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد إبراهيم المدرب العام للإتحاد السكندرى أن ناديه أغلق ملف الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه بسبب المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة للإستغناء عنهم من الزمالك ، وقال إبراهيم فى مداخلة هاتفية مع النجم حازم إمام فى برنامجه وان تو على أذاعة سبورت : "كنا نأمل أن يستمر أحمد رفعت ورزاق سيسيه مع الاتحاد لدورهم المؤثر فى الفريق ولكن المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة من الزمالك للموافقة على رحيلهم لن نستطيع على الوفاء بها لذا أغلقنا الملف ونبدأ فى البحث عن البدائل لهم قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وعن عودة الدوري قال مدرب الاتحاد السكندرى : " سنعقد اجتماعاً غداً كجهاز فنى لإعلان موعد أول مران لزعيم الثغر ، لبداية فترة إعداد نتمنى أن تكون كبيرة لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل عودة المسابقة بعد توقف طويل".

وفى وقت سابق ، أكد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، أن الزمالك طلب الحصول على 3 ملايين دولار، ما يعادل 48 مليون جنيه مصرى، مقابل الاستغناء عن خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، وقال مصيلحى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت، "لدينا رغبة فى استمرار أحمد رفعت فهو لاعب مميز وكذلك رزاق سيسيه الذى يجمعنى به تواصل كبير لدرجة أن شقيقته أنجبت فأرسل لى صورة المولود، وأبلغنى أكثر من مرة أنه يرغب فى الاحتراف فى برشلونة الإسبانى مستقبلا وأنه حابب يكمل مع الاتحاد السكندرى ومرتاح معنا".

وأضاف مصيلحى، "لو الزمالك طلب مبلغ معقول مش هتأخر يعنى مثلا 3 ملايين أو حتى أكثر بنسبة معقولة إنما الزمالك عايز 3 ملايين دولار، يعنى 48 مليون جنيه مصرى، وهو ثمن فرقة الاتحاد السكندرى كلها والأرقام دى صعبة جدا فى الوقت الحالى".

وعن مفاوضاته مع عمار حمدى قال رئيس الاتحاد السكندرى، "كلمت الخطيب وقولتله عمار مش حاسس نفسه فى الطلائع وهو كان مع الاتحاد أفضل كتير وعلاقتى بمسئولى الطلائع طيبة، ولكن الفيصل هو الأهلى لأن اللاعب من حقه".

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وعن الأزمة الأخيرة مع الأهلى علق محمد مصيلحى : " علاقة الأهلى والاتحاد تاريخية ولا يمكن أن تعكرها أى أزمات، تلقيت اتصالا من الخطيب وخالد مرتجى الذى أعتبره "حتة بلسم" تحس إنه ابن ناس ومن بيت محترم، وعلى الفور تم إنهاء الخلاف فى ثوانى، علاقتنا جيدة بجميع الأندية وعلى رأسها الأهلى والزمالك الشقيقان الأكبر فى الكرة المصرية، ونرجو عدم الزج باسمنا فى أى أزمة"كشف محمد إبراهيم المدرب العام للإتحاد السكندرى أن ناديه أغلق ملف الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه بسبب المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة للإستغناء عنهم من الزمالك ، وقال إبراهيم فى مداخلة هاتفية مع النجم حازم إمام فى برنامجه وان تو على أذاعة سبورت : "كنا نأمل أن يستمر أحمد رفعت ورزاق سيسيه مع الاتحاد لدورهم المؤثر فى الفريق ولكن المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة من الزمالك للموافقة على رحيلهم لن نستطيع على الوفاء بها لذا أغلقنا الملف ونبدأ فى البحث عن البدائل لهم قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وعن عودة الدوري قال مدرب الاتحاد السكندرى : " سنعقد اجتماعاً غداً كجهاز فنى لإعلان موعد أول مران لزعيم الثغر ، لبداية فترة إعداد نتمنى أن تكون كبيرة لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل عودة المسابقة بعد توقف طويل".

وفى وقت سابق ، أكد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، أن الزمالك طلب الحصول على 3 ملايين دولار، ما يعادل 48 مليون جنيه مصرى، مقابل الاستغناء عن خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، وقال مصيلحى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت، "لدينا رغبة فى استمرار أحمد رفعت فهو لاعب مميز وكذلك رزاق سيسيه الذى يجمعنى به تواصل كبير لدرجة أن شقيقته أنجبت فأرسل لى صورة المولود، وأبلغنى أكثر من مرة أنه يرغب فى الاحتراف فى برشلونة الإسبانى مستقبلا وأنه حابب يكمل مع الاتحاد السكندرى ومرتاح معنا".

وأضاف مصيلحى، "لو الزمالك طلب مبلغ معقول مش هتأخر يعنى مثلا 3 ملايين أو حتى أكثر بنسبة معقولة إنما الزمالك عايز 3 ملايين دولار، يعنى 48 مليون جنيه مصرى، وهو ثمن فرقة الاتحاد السكندرى كلها والأرقام دى صعبة جدا فى الوقت الحالى".

وعن مفاوضاته مع عمار حمدى قال رئيس الاتحاد السكندرى، "كلمت الخطيب وقولتله عمار مش حاسس نفسه فى الطلائع وهو كان مع الاتحاد أفضل كتير وعلاقتى بمسئولى الطلائع طيبة، ولكن الفيصل هو الأهلى لأن اللاعب من حقه".

وعن الأزمة الأخيرة مع الأهلى علق محمد مصيلحى : " علاقة الأهلى والاتحاد تاريخية ولا يمكن أن تعكرها أى أزمات، تلقيت اتصالا من الخطيب وخالد مرتجى الذى أعتبره "حتة بلسم" تحس إنه ابن ناس ومن بيت محترم، وعلى الفور تم إنهاء الخلاف فى ثوانى، علاقتنا جيدة بجميع الأندية وعلى رأسها الأهلى والزمالك الشقيقان الأكبر فى الكرة المصرية، ونرجو عدم الزج باسمنا فى أى أزمة".