شكرا لقرائتكم رئيس أسوان :بصلى الفجر وأقول يارب أسترنا فجالى نص مليون بعد استقالة عبد العاطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان أنه يصلى الفجر يومياً ويدعى ربنا أن يستره أمام اللاعبين حتى يوفى بمستحقاتهم ، وقال سليمان فى مداخلة هاتفية لأذاعة أون سبورت : " كل يوم أصلى الفجر وأقول يارب استرنا قدام اللاعبين ، عايز أديهم حقوقهم بس عندى أزمة مالية ، مجدى عبد العاطى مقدرش يستحمل ، وتانى يوم استقالته جالى نص مليون جنيه ، هى المسألة ارزاق بيوزعها ربنا".

ويضيف اللواء أحمد سليمان : " هسلم مجدى عبد العاطى مستحقاته حتى بعد مامشى ، نادى أسوان مش بيأكل حق حد ، هى ظروف بس صعبة ولازم نتحملها".

وعن رفضة عودة بطولة الدوري قال رئيس أسوان : " أنا مع أى قرار للدولة بس يسلمونى خطة كاملة لعودة النشاط هلعب فين ومنين وهسافر ازاى والاجراءات الصحية مين هيدفعها "

وأكمل : " استكمال موسم أو بداية موسم جديد لازم يكون ده مش قبل شهر سبتمبر حتى نستعد جيداً لعودة المسابقة ".

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ووجه اللواء أحمد سليمان شكره لرؤساء الاندية وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس الاهلى بعد قيامهم بالسؤال عنه بعد الازمة الصحية التى ألمت به مؤكداً أن هذه هى الروح السائدة بين كل الوسط الكروى.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

في سياق متصل، يراجع مسئولو نادى أسوان عددًا من السير الذاتية للمدربين خلال الفترة الحالية، استعدادًا لاختيار مدرب جديد للفريق، بعد قبول استقالة مجدى عبد العاطى من تدريب أبناء الجنوب، والذى تقدم باستقالته بسبب تأخر دفع رواتب اللاعبين والجهاز الفنى منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكانت بعض الأنباء قد أكدت دخول محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى وأحمد سامى المدير الفنى الأسبق للطلائع فى حسابات مسئولى أسوان خلال الفترة المقبلة، ومن جهته أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادى يترقب حسم مصير الدورى أولاً فى منتصف يونيو الجارى، وبعدها يحدد المدير الفنى الجديد للفريق، على أن يتابع أحمد مصطفى "بيبو" تدريبات الفريق فى العزل المنزلى خلال فترة التوقف الجارية.