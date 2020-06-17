شكرا لقرائتكم يد الزمالك تستهدف نجم الترجي التونسى لتدعيم الصفوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام نادي الزمالك من تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد باللاعب عبد الحق بن صالح نجم الترجي التونسي، وكشفت صحيفة الشروق أن الأبيض دخل في مفاوضات جدية مع لاعب الترجي وقدم له عرضا مغريا، لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضحت الشروق التونسية أن عرض الزمالك المغرى يفوق ماديًا ما يحصل عليه اللاعب من الترجي وهو ما يسهل مهمة انتقال اللاعب إلى الفريق الأبيض، لكنه رفض حسم موقفه قبل الحصول على موافقة ناديه بالانتقال من عدمه، حيث يرغب في تجديد عقده والاستمرار في تونس.

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ويعد بن صالح "30 عاما" من أبرز نجوم كرة اليد التونسية في الوقت الحالي وسبق له الدفاع عن ألوان أهلي جدة السعودي والإفريقي التونسي الذى انتقل منه إلى الترجي في صيف 2017.