شكرا لقرائتكم هانى رمزى: يجب عودة الدورى دون اعتراضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن تصريحات مسئولي الأندية كانت تصب ان قرار عودة الدورى ما هو إلا قرار من الدولة ، ولكن عندما قررت الدولة استئناف المسابقة رفضوا استكمال البطولة ، بداعى حجج واهية ، رغم ان الدولة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لعودة الدورى .



هانى رمزى

وكتب رمزى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : عوده الدوري..منذ فتره وجيزه كانت تصاريح كل مسؤلي الانديه بدون استثناء ان عوده الدوري هو (قرار دوله) وحين قررت الدوله عوده الدوري ووضعت كل الاجراءات الاحترازية الملزمه للجميع خرج للاسف نفس المسؤليين بحجج واهيه لعدم استكمال الدوري... الغاء الدوري الفرنسي كان قرار دوله وعوده الدوري الالماني كان قرار دوله التزمت به كل الانديه فورا دون ابداء اي اعتراض ...

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باختصار ده المفروض يحصل: تنفيذ قرار الدوله بعوده الدوري من خلال وضع جدول المباريات يرسل للانديه والزام الجميع بهذا الجدول دون اي اعتراض والغير موافق يقدم بانه منسحب من البطوله وتتطبق عليه اللوائح والقوانين . بس خلاص .

كان ماجد سامى، مالك أندية وادى دجلة، رفضه عودة منافسات مسابقة الدورى الممتاز قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل، وكتب مالك أندية دجلة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "وادي دجلة يرفض عودة الدوري او أي منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر 2020 و يهدد بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك"