كوكا يسترجع ذكريات جيله مع منتخب الشباب فى "حمام السباحة"

جدة - عمرو شويل استعاد أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر، ذكرياته مع منتخب تحت 20 سنة فى كولمبيا، حيث نشر اللاعب صورة عبر حسابه الرسمى على انستجرام، خلال تواجد لاعبى المنتخب فى حمام السباحة، وعلق عليها كوكا قائلاً: "10 سنين.. فريق منتخب مصر تحت 20 عامًا".

وظهر فى الصورة أحمد حجازى خلال حمله لمحمد عبد الفتاح تاحا، وبجوارهم كوكا وعمر جابر وصالح جمعة، ومحمد الننى.



كوكا

وولد أحمد حسن كوكا بتاريخ 5 مارس 1993، في القاهرة ومع بلوغه سن السابعة انضم إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ليتدرج في مختلف فرق الناشئين وتدرب على يد كبار مدربي القلعة الحمراء داخل القطاع ومن أبرزهم بدر رجب، الذي أخرج العديد من المواهب الكروية للنادي الأهلي.

تم تصعيد كوكا لفريق الأهلي تحت 17 عامًا، لتبدأ أولى خطواته نحو بلوغ هدفه في اللعب للفريق الأول، ولعب العديد من المباريات مع فريق الناشئين تحت قيادة المدرب سمير كمونة، حتى أظهر إمكانيات خاصة، ليقرر البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي السابق تصعيده للفريق الأول موسم 2011، لم يكن وقتها أكمل عامه الثامن عشر، إلا أنه فاجأ الجميع بالهروب إلى أوروبا مستغلا عدم توقيع عقد محترفين مع الأحمر، لينضم إلى نادي ريو آفي أحد أندية الوسط بالدوري البرتغالي بداية من موسم 2011/2012، وشارك في أول موسم له مع آفي بالناشئين قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في بداية موسم 2012-2013.

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شارك في أول مباراة رسمية مع الفريق الأول ضد فريق ماريتيمو يوم 18/8/2012، لكنه لم يسجل أي أهداف في تلك المباراة، وأنهى الموسم الأول مع ريو آفي مسجًلا حضور في 24 مباراة استطاع إحراز خلالها 10 أهداف منها 8 أهداف في الدوري البرتغالي، وهدفين في كأس البرتغال، زادت في الموسم الثاني الذي شهد مشاركته أساسيا ولعب 36 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

في 26 أغسطس 2015، انتقل كوكا بعقد مدته 5 سنوات إلى نادي سبورتينج براجا، ليسجل أول أهدافه في أكتوبر 2015 في شباك أولمبيك مارسيليا في دور المجموعات في الدوري الأوروبي وقد احتفل بالهدف بالبكاء وتقبيل الشارة السوداء حزنا على فراق والده الذى توفي في نفس اليوم و حصل مع سبورتينج براجا على لقب كأس البرتغال.

و لعب كوكا معارا إلى نادي أولمبياكوس اليوناني وتألق مع الفريق، إلا أنه عاد إلى سبورتنج براجا ليتعرض لإصابة قوية في الركبة أبعدته عن المشاركة في المباريات، قبل أن يعود وينضم للنادي اليوناني مجددا.