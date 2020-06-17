شكرا لقرائتكم شنطة لكل لاعب وبوابات تعقيم على مداخل غزل المحلة استعداداً للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان مسئولو غزل المحلة ببوابات التعقيم الذاتي على مداخل النادي، وذلك تطبيقاً للاجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومحاربة انتشار وباء كورونا المستجد، في ظل عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي في 25 يوليو المقبل، على أن تعود الأندية إلى التدريبات بشكل تدريجي بدءاً من 20 يونيو الجاري.

وأكد طه السيد مدير القطاع الرياضي بنادي غزل المحلة في تصريحات خاصة أن النادي خصص شنطة شخصية لكل لاعب بالفريق، تتضمن الكمامات والكحول والفوطة الخاصة والمياة ومستلزماته خلال التدريب، حرصاً على سلامة اللاعبين وتطبيقاً للتباعد الاجتماعي.

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من جانبه أكد حسام عز نائب رئيس غزل المحلة أن النادي حرص أيضاًعلى توفير جهاز لقياس الحرارة من أجل الاطمئنان على اللاعبين بشكل دوري، خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة أمس عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.