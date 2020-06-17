شكرا لقرائتكم الادعاء العام يرفض مقاضاة لاعبي بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مكتب الادعاء العام في ميونخ عدم المضي قدما في قضية ضد لاعبي فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رغم تلقيه عدة شكاوى تفيد بأن عشرة لاعبين على الأقل من الفريق لم يلتزموا خلال التدريبات بقواعد التباعد الاجتماعي المتبعة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال هانز كورنبروبست رئيس مكتب الادعاء في ميونخ: تلقينا شكاوى من مختلف أنحاء ألمانيا ضد لاعبي بايرن ميونخ بسبب ما بدر من بعضهم في حصص تدريبية.

وشهدت القضية تقديم صورة من إحدى الجلسات التدريبية، يظهر فيها لاعب من الفريق، وهو يقفز على ظهر لاعب آخر، وأضاف كورنبروبست : هذا لا يشكل جريمة جنائية.

ويعتبر انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي مخالفة إدارية في ألمانيا وليس مخالفة جنائية، لكن لاعبي كرة القدم والأندية المحترفة حصلوا على استثناء بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي خلال التدريبات والمباريات.