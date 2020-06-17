شكرا لقرائتكم مدرجات "كامب نو" الخالية تثير استغراب كيكي سيتيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت المدرجات الخالية من الجماهير لملعب "كامب نو" بسبب البروتوكول المتبع بعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" استغراب مدرب برشلونة كيكي سيتيين بعد فوز فريقه الثلاثاء على ضيفه ليغانيس بهدفين دون رد.

وقال سيتيين بعد نهاية المباراة: قبل الاحماء، خرجت أتنزه قليلا في الاستاد.. ومن الواضح أن المشهد كان مختلفا، بدا الأمر وكأننا خسرنا جزءا هاما من كرة القدم، هذا الوقود الناقل للضجيج، التصفيق، وشوشات الجماهير التي تشعر بها، كل هذا نشعر به.

وتابع: ربما عندما تلعب على أرضك يساعدك هذا الأمر، لكن عندما تكون خارج ملعبك يصبّ في مصلحتك. مثال على ذلك، سيساعدنا هذا الأمر كثيرا عندما نخوض مباراتنا المقبلة على أرض إشبيلية دون جماهير.

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وابتعد برشلونة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن غريمه ريال مدريد بفضل هدفي الشاب أنسو فاتي والنجم الأسطوري ليونيل ميسي، قبل أن يلاقي فريق العاصمة نظيره فالنسيا يوم الخميس ضمن مباريات المرحلة 29.

وعجز الفرنسي أنطوان غريزمان مجددا عن التسجيل، علما بأن الحكم الغى له هدفا بداعي التسلل، ووقف رصيد أهدافه عن ثمانية أهداف هذا الموسم، مقابل 20 هدفاً على الأقل مع أتلتيكو مدريد في كل موسم من المواسم الخمس التي قضاها تحت إمرة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، لكن سيتيين أشاد به قائلاً: أنطوان شاب رائع يقوم بعمل يستحق الثناء، إنه لاعب بالغ الأهمية بالنسبة لنا.

ويزور برشلونة ملعب إشبيلية الجمعة ثم يستقبل فريق أتلتيك بلباو بعد أربعة ايام.