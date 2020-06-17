شكرا لقرائتكم غوارديولا: سيلفا سيستمر مع سيتي حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبه المخضرم ديفيد سيلفا سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينتهي تعاقد لاعب الوسط الإسباني مع سيتي بنهاية الشهر الجاري، بينما قرر اللاعب البالغ عمره 34 عاما الرحيل بعد قضاء عشر سنوات في النادي الإنجليزي.

ومن المنتظر استئناف الدوري الممتاز دون حضور مشجعين يوم الأربعاء على أن ينتهي الموسم في 26 يوليو بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تسبب بإيقاف المسابقة منذ منتصف مارس الماضي.

Advertisements

وقال غوارديولا قبل اللعب على أرضه مع أرسنال يوم الأربعاء: سيستمر ديفيد حتى نهاية الموسم، وسيخوض مبارياته الأخيرة دون وجود الناس، لكن نأمل أن يستطيع النادي تنظيم حفل وداع مناسب أمام الناس.

وفاز سيلفا، المنضم من فالنسيا إلى مانشستر سيتي صيف 2010، بلقب الدوري الممتاز أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة خمس مرات.

وتلاشت آمال سيتي في الدفاع عن لقب الدوري الممتاز هذا الموسم إذ يتأخر بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر لكنه لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.