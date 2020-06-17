قمة نارية بين مانشستر سيتي وأرسنال.. ونابولي يواجه يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020، وذلك بعد عودة بعض المسابقات الأوروبية للاستئناف بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشهد اليوم عودة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي وعدد من المباريات الأخرى الهامة.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا X شيفيلد يونايتد

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1

مانشستر سيتي X أرسنال

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1

كأس إيطاليا (النهائي)

نابلولي X يوفنتوس

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة ليبيا الرياضية

الدوري الإسباني

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إيبار X أتلتيك بلباو

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3

بلد الوليد X سيلتا فيجو

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4

أوساسونا X أتلتيكو مدريد

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري الألماني

فرانكفورت X شالكة

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5

بوروسيا دورتموند X ماينز

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5

باير ليفركوزن X كولن

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6