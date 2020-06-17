بطولة اسبانيا: برشلونة يبتعد خمس نقاط موقتا في الصدارة

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مدريد: ابتعد برشلونة خمس نقاط موقتا في الصدارة عن ريال مدريد بفوزه على ليغانيس 2-صفر في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل أنسو فاتي (42) والارجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين.

ورفع برشلونة رصيده الى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا الخميس.

ونظرا للبرنامج المضغوط في اسبانيا حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يوما اي مباراة كل ثلاثة ايام، أجرى مدرب برشلونة كيكي سيتيين خمسة تبديلات على التشكيلة التي تغلبت على مايوركا برباعية نظيفة لدى استئناف الدوري نهاية الاسبوع الماضي، ابرزها للاعبي خط الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش والبرازيلي ارتور بدلا من الهولندي فرانكي دي يونغ والتشيلي ارتورو فيدال.

في المقابل، شارك اساسيا المهاجم الشاب انسو فاتي الذي ذكرت صحيفة "ذي تايمز" الانكليزية بأن فريقه رفض عرضا خياليا من مانشستر يونايتد للتنازل عن خدماته مقابل 150 مليون يورو.

سيطر برشلونة بخجل على مجريات اللعب في مطلع المباراة لكن منافسه المتواضع كان الاخطر.

وانقذ الفرنسي كليمان لانغليه مرماه من هدف اكيد عندما شتت الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى اثر تسديدة لميغيل انخل غيريرو (12).

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ثم ناب القائم عن الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن في ابعاد تسديدة غيريو الزاحفة (13).

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل اثر توغل لظهيره الايسر البرازيلي جونيور فيربو الذي لعب بدلا من دافيد الابا الموقوف، ومرر كرة باتجاه فاتي ليسدد الاخير كرة زاحفة انتهت في الزاوية البعيدة قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.

وترك فاتي مكانه الى المهاجم الاوروغوياني المخضرم لويس سواريز العائد الى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته في مطلع العام الحالي.

وسجل الفرنسي انطوان غريزمان الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من البرتغالي نلسون سيميدو لكن الحكم الغاه بداعي تسلل الاخير اثر اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو(64).

وبعدها بثلاث دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الكاتالوني اثر عرقلة ميسي داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه مانحا التقدم 2-صفر لفريقه (69).

وكان ميسي سجل هدفا وساهم في تمريرتين حاسمتين في مرمى مايوركا نهاية الاسبوع.

والمواجهة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، وقد تغلب الفريق الكاتالوني على منافسه بصعوبة 2-1 ذهابا في الدوري، قبل ان يكتسحه بخماسية نظيفة في مسابقة الكأس.