رغبة فرج عامر في إعادة النشاط الرياضي

قام رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر بالإعلان عن رغبته الشديدة في أن تقوم الجهات باتخاذ قرار إعادة النشاط الرياضي بما يشمل جميع الدوريات حيث قام بنشر منشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلاً” ليس من المنطقي أن يعود دوري لعبة ولعبة لأ، لأن الظروف المحيطة واحدة، وأهمية اللاعبين والحفاظ عليها متساوية”.

وأضاف في حديثه أيضاً” جميع الاتحادات عليها أن تلتزم يقرار الدولة، ولا تلجأ لتصويت الأندية لأنه لا توجد لائحة في أي اتحاد تنص على ذلك”، ومن الجدير بالذكر أن يقوم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بعقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام أسامة هيكل ويحضره رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني وذلك في يوم الاثنين.