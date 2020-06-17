حديث حازم إمام عند تجديد عقد كارتيرون

قام الظهير الأيمن لفريق الكرة في نادي الزمالك حازم إمام بالتأكيد على أن جميع لاعبي الفريق الأبيض نادي الزمالك يشعرون بسعادة كبيرة بسبب زيادة مدة قيادة كارتيرون للنادي الأبيض وأضاف حازم خلال تصريحات خاصة به في برنامج زملكاوي الذي يقوم بتقديمه الإعلامي طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك” جميع لاعبو الزمالك سعداء بتجديد عقد كارتيرون وهنأناه بالأمس”.

وأضاف أيضاً في حديثه” كارتيرون صنع حالة فنية ونفسية رائعة في الزمالك منذ توليه المهمة وقاجنا لتتويجين في فترة زمنية وجيزة”، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب ما يعاني منه العالم من أزمة عالمية وهي فيروس الكورونا ونتمنى أن تزول عن العالم قريباً.