أسوان: لا نمانع استكمال الموسم.. ولكن بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، إنه لا يمانع استكمال الموسم الكروي 2019/2020 ولكن في شهر سبتمبر المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال سليمان: "كلنا منظومة واحدة، ولكن كل نادي لديه ظروفه، ونادي أسوان كيان كبير يمثل الصعيد".

وأضاف: "نحن من مؤيدي عدم استكمال الموسم حفاظا على صحة وسلامة الجميع، بجانب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، لن نستطيع تحمل تلك التكاليف".

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وتابع: "على اتحاد الكرة وضع تصور كامل وواضح بشان استئناف النشاط، يعرض خلاله الخطة الكاملة من الناحية الطبية، الفنية والمالية وبناء عليه يتم اتخاذ القرار النهائي".

وأتم: "نحن كنادي نحتاج لفترة كافية لإعادة ترتيب أوراقنا، ونرى أنه ليس هناك فرصة للعودة قبل شهر سبتمبر المقبل سواء باستكمال الموسم أو بدء موسم جديد".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن يوم الاثنين الماضي، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية واحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.