محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
أوضح مصدر من داخل نادي الزمالك، أن استقالة مدرب عام الفريق سامي الشيشيني ليست نهائية، مشددًا أن هناك محاولات لاستمراره في منصبه.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف في تصريحات عبر قناة ناديه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الشيشيني تقدم باستقالته خوفًا بالمخاطرة على حياته بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وكشف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإدارة البيضاء ستحاول إقناع الشيشيني بالاستمرار في منصبه.
وشدد المصدر، أن الإدارة لم تناقش أي أسماء بديلة للشيشيني حتى الآن بعد قراره بالاستقاله.
إدارة الزمالك نجحت في وقت سابق تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما وقع لمدة موسم آخر بعد النجاخ الذي حققه المدرب الأجنبي مع القلعة البيضاء بالتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمحلي على حساب كل من الترجي التونسي والغريم التقليدي الأهلي.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق بجانب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعلنوا عن استئناف مسابقة الدوري في 25 من الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالزمالك لمصراوي: استقالة الشيشيني ليست نهائية.. نحاول استمراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.