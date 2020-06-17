مصدر بالزمالك لمصراوي: استقالة الشيشيني ليست نهائية.. نحاول استمراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أوضح مصدر من داخل نادي الزمالك، أن استقالة مدرب عام الفريق سامي الشيشيني ليست نهائية، مشددًا أن هناك محاولات لاستمراره في منصبه.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف في تصريحات عبر قناة ناديه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الشيشيني تقدم باستقالته خوفًا بالمخاطرة على حياته بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وكشف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإدارة البيضاء ستحاول إقناع الشيشيني بالاستمرار في منصبه.

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وشدد المصدر، أن الإدارة لم تناقش أي أسماء بديلة للشيشيني حتى الآن بعد قراره بالاستقاله.

إدارة الزمالك نجحت في وقت سابق تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما وقع لمدة موسم آخر بعد النجاخ الذي حققه المدرب الأجنبي مع القلعة البيضاء بالتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمحلي على حساب كل من الترجي التونسي والغريم التقليدي الأهلي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق بجانب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعلنوا عن استئناف مسابقة الدوري في 25 من الشهر المقبل.