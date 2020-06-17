 حازم إمام: رفضت عرضًا لتدريب أحد أندية الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال حازم إمام لاعب الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إنه تلقى عرضًا لتدريب أحد الأندية في الدوري المصري، لافتًا إلى أنه رفض.
وخلال برنامج "وان تو" المذاع على راديو أون سبورت، قال إمام: "أحد أندية الدوري المصري عرض علىّ تدريب الفريق، ولكنني رفضت".
وأضاف لاعب منتخب مصر السابق: "كل الاحترام والتقدير للنادي الذي وثق فيّ وعرض علىّ تدريب الفريق، لكنني لا أرغب في تولي المهمة الفنية لفريق خلال منتصف الموسم".
وأتم: "أرغب في الحصول على الفرصة الكاملة مع أحد الأندية من بداية الموسم".
جدير بالذكر أن حازم إمام كان عضو سابق في مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل برئاسة هاني أبو ريدة.
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