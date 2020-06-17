إنبي: اللاعبون بحاجة لفترة إعداد لا تقل عن 8 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بإنبي، عدم اعتراض النادي على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي بشكل عام أو عودة الدوري بالأخص، لافتًا إلى أن اللاعبين بحاجة لفترة إعداد لا تقل عن 8 أسابيع؛ لاستعادة لياقتهم البدنية بشكل جيد.
وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاثنين الماضي، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية واحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس "كورونا"، على أن تتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.
وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال عبدالناصر محمد: "لم نعترض على موعد بدء الدوري، أو قرار الدولة بعودة النشاط، ما علينا فعله هو تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع".
وأضاف: "اللاعبون بحاجة لفترة إعداد لا تقل عن 8 أسابيع، وإلا سيتعرضون للإصابات، عضلات اللاعب وصحته قبل كل شيء (ده أكل عيشهم ورزقهم)".
وتابع: "اللجنة الخماسية استمعت أمس لاقتراحات الأندية، وبناء عليه ستتخذ الإجراءات القرارات المناسبة".
جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية عقدت اجتماعًا أمس مع بعض أندية القسم الثاني والأول لمناقشة كيفية استئناف الموسم.
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