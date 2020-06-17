الاتحاد السكندري يستنكر: هل سنبني أساسًا للموسم المقبل خلال 4 أسابيع؟!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، إنه من الصعب استكمال الموسم، وفي الوقت ذاته أمامنا فرصة للتجهيز لموسم قادم مميز.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاثنين الماضي، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال إبراهيم: "في الطبيعي سنحتاج لفترة إعداد تتراوح بين 6-8 أسابيع".

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وأضاف: "مازال أمامنا حوالي 17 أو 18 جولة من بطولة الدوري.. فمتى ستنتهي؟، هل اتحاد الكرة بإمكانه وضع تصور لجدول المباريات مع ضغط مباريات أفريقيا".

وتابع: "أعتقد أن الوقت غير كافٍ، اللاعبين سيتعرضون للإصابات، وهل سنخوض الموسم القادم بدون فترة إعداد؟، المفروض أننا نبني أساس لموسم كامل، هل سيتم ذلك خلال 4 أسابيع فقط".

وواصل: "من الصعب تنفيذ قرار استكمال الموسم على أرض الواقع، لدينا فرصة للتجهيز لموسم قادم مميز".