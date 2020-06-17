التشكيل المتوقع لنهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، يلتقي فريقا يوفنتوس ونابولي على ملعب الأولمبيكو في نهائي كأس إيطاليا.

وكان نابولي قد تأهل إلى نهائي الكأس بعد الإطاحة بإنتر ميلان بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما حجز يوفنتوس المقعد الثاني في النهائي بعد تفوقه على ميلان بأفضلية الهدف خارج الملعب، حيث تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو وتعادلا سلبيا في تورينو.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

الدفاع: دانيلو (كوادرادو)، ماتياس دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو.

الوسط: بينتانكور، ميراليم بيانيتش (سامي خضيرة)، بليز ماتويدي.

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الهجوم: كوستا، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يستعين جينارو جاتوزو مدرب نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، ماريو روي.

الوسط: فابيان رويز، ديمي، زيلينسكي.

الهجوم: خوسيه كاييخون، ميرتينز، إنسيني.