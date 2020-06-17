اتحاد السلة: قرارانا سيشجع دول إفريقيا بالكامل.. يجب التعايش مع كورونا وإجراءات احترازية صارمة منتظرة

تستعد الأندية المصرية لعودة النشاط الرياضي لكرة السلة بعد قرار الحكومة المصرية بالسماح بعودة التدريبات مرة أخرى بدايًة من شهر يوليو المقبل.

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة في اجتماعه يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بتحديد النصف الثاني من شهر أغسطس موعدًا لاستئناف المباريات وهو ما يتماشى مع قرار الحكومة المصرية بالسماح لنشاط كرة السلة بالعودة بدايًة من الشهر نفسه.

ومن جانبه تحدث المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري

لكرة السلة للاتحاد الدولي للعبة "فيبا" حول العودة المنتظرة للمباريات من جديد بعد توقفها منذ منتصف مارس الماضي.

وقال عبد المطلب "كونك الأول في إفريقيا الذي يعلن عودة النشاط مرة أخرى سيشجع باقي الدول واتحادات كرة السلة على العودة مرة أخرى واستئناف المباريات، يجب أن يتفهم الجميع أن الحياة ستستمر بالتعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

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وتابع "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نعود للملعب مرة أخرى، يجب على اللاعبين أن يتدربوا ويتنافسوا، يجب على الجماهير أن تتابع فرقهم وتشجعهم وتعود الحياة لطبيعتها".

وأستكمل عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي "فيبا" تصريحاته "الأندية ستبدأ التدريبات في ملاعب مفتوحة ثم الانتقال إلى الملاعب المغلقة مع الحد الأدنى من عدد اللاعبين في التدريب الواحد مثل واحد على واحد ثم اثنين على اثنين حتى نعود للتدريبات بشكلها الطبيعي".

مختتمًا تصريحاته "سنعود للتدريب العادي على الأقصى في خلال 3 أسابيع على الأكثر منذ اللحظة التي ستعود فيها التدريبات، أما المباريات فستقام تحت إجراءات احترازية صارمة".