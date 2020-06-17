تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ارسنال في عودة البريميرليج

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة ضيفه ارسنال ، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" ، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي

الممتاز "البريميرليج".

ويدرس بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي تشكيل فريقه أمام ارسنال، ومن المتوقع أن يدفع ب:

إيدرسون في حراسة المرمي.

خط الدفاع : ميندي – لابورت – اوتاميندي – والكر.

خط الوسط : ديفيد سيلفا – فيرناندينهو – دي بروين.

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج – اجويرو – رياض محرز.