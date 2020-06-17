يستعد ارسنال لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات البريميرليج.
يدرس مايكل ارتيتا مدرب ارسنال تشكيلالجانرز لمباراة اليوم ومن المتوقع أن يكون كالتالي:
لينو في حراسة المرمي.
خط الدفاع : سوكراتيس – دافيد لويز –
خط الوسط : تشاكا - جوندوزي – سيبايوس – أوزيل.
خط الهجوم : بيبي – أوباميانج.
ويحتل ارسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة، فيما يحتل السيتي المركز الثاني برصيد 57 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر اوباميانج يقود هجوم ارسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي في عودة البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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