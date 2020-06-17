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اوباميانج يقود هجوم ارسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي في عودة البريميرليج

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يستعد ارسنال لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات البريميرليج.

يدرس مايكل ارتيتا مدرب ارسنال تشكيل

الجانرز لمباراة اليوم ومن المتوقع أن يكون كالتالي:

لينو في حراسة المرمي.
خط الدفاع : سوكراتيس – دافيد لويز –

بابلو ماري – ساكا.
خط الوسط : تشاكا -  جوندوزي – سيبايوس – أوزيل.
خط الهجوم : بيبي – أوباميانج.

ويحتل ارسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة، فيما يحتل السيتي المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

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