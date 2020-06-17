الفيصلي السعودي يبدأ مفاوضات تجديد عقود لاعبيه

بدأت إدارة نادى الفيصلي السعودي إجراءات التفاوض مع اللاعبين التى تنتهي عقدهم بنهاية الشهر الجاري.

وتسعي ادرارة نادي الفيصلي لتجديد عقود كلا من ‏عقيل بلغيث، خالد الغامدي، حسين القحطاني، خايلم هايلاند ذلك لمدة شهرين .

وجاء طلب التفاوض مع اللاعبين عقب التقرير الفني المرفوع من قبل البرازيلي بيريكليس شاموسكا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي، خاصة أن الفريق ينافس وبشكل قوي للحصول على المقعد الآسيوي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس

القحطاني، خايلم هايلاند ذلك لمدة شهرين .وجاء طلب التفاوض مع اللاعبين عقب التقرير الفني المرفوع من قبل البرازيلي بيريكليس شاموسكا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي، خاصة أن الفريق ينافس وبشكل قوي للحصول على المقعد الآسيوي.ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٤ نقطة.

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