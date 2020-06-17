تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة يوفنتوس بنهائي كأس إيطاليا

يستعد نابولي لمواجهة نظيره يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا المقرر له الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "اولمبياكو" بالعاصمة الإيطالية روما. بالعاصمة الإيطالية روما. يدرس جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي تشكيل فريقه الذي سيدفع به ومن المتوقع أن يكون كالتالي: الذي سيدفع به ومن المتوقع أن يكون كالتالي: حراسة المرمى: ميريت. Advertisements الدفاع: دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، ماريو روي. الوسط: فابيان رويز، ديمي، زيلينسكي. الهجوم: بوليتانو، ميرتينز، إنسيني.

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