تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة يوفنتوس بنهائي كأس إيطاليا

يستعد نابولي لمواجهة نظيره يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا المقرر له الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "اولمبياكو"بالعاصمة الإيطالية روما.
يدرس جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي تشكيل فريقهالذي سيدفع به ومن المتوقع أن يكون كالتالي:
حراسة المرمى: ميريت.
الدفاع: دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، ماريو روي.
الوسط: فابيان رويز، ديمي، زيلينسكي.
الهجوم: بوليتانو، ميرتينز، إنسيني.
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