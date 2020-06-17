وفد من الزمالك لحضور اجتماع اتحاد الكرة

تواجد إسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك وشريف حسن القائم بأعمال المدير التنفيذي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.

ويمثل الثلاثي نادي الزمالك خلال اجتماع اللجنه الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير الموسم الحالي.

وأنتقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقف المسئولين عن الكرة المصرية بعدم عقد اجتماع يجمع بين كل رؤساء ومسئولي أندية الدوري لبحث مصير عودة المسابقة.

وقال مرتضى منصور أنه ليس من الطبيعي أن يتم عقد اجتماع مع أندية معينة ويتم الإعلان عن عودة المسابقة، كان يجب أن يتم مناقشة الأمر بين كل مسئولي الأندية وأستطلاع رأيهم.

وأضاف رئيس الزمالك : "موقفي واضح، من الصعب أن يعود الدوري في هذا الوقت بسبب فيروس

وأتم: "ولكن من الصعب أن يتم عودة النشاط في الوقت الحالي ، سامي الشيشيني المدرب العام للفريق اعتذر وقال أنه لن يستكمل عمله مع الجهاز الفني إذا عاد الدوري فهو يخشى من الإصابة بالفيروس وله كل الحق". بين كل رؤساء ومسئولي أندية الدوري لبحث مصير عودة المسابقة.وقال مرتضى منصور أنه ليس من الطبيعي أن يتم عقد اجتماع مع أندية معينة ويتم الإعلان عن عودة المسابقة، كان يجب أن يتم مناقشة الأمر بين كل مسئولي الأندية وأستطلاع رأيهم.وأضاف رئيس الزمالك : "موقفي واضح، من الصعب أن يعود الدوري في هذا الوقت بسبب فيروس كورونا وتزايد اعداد المصابين، أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية أهم من أي شئ وإذا ارادوا منح الأهلي لقب الدوري سأوافق".وأتم: "ولكن من الصعب أن يتم عودة النشاط في الوقت الحالي ، سامي الشيشيني المدرب العام للفريق اعتذر وقال أنه لن يستكمل عمله مع الجهاز الفني إذا عاد الدوري فهو يخشى من الإصابة بالفيروس وله كل الحق".

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