تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام نابولي بنهائي كأس إيطاليا

يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره نابولي في نهائي كأس إيطاليا المقرر له الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "اولمبياكو". ملعب "اولمبياكو". يدرس ماورتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس تشكيل فريقه الذي سيدفع به ومن المتوقع أن يكون كالتالي: فريقه الذي سيدفع به ومن المتوقع أن يكون كالتالي: حراسة المرمى: بوفون.

الدفاع: كوادرادو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو.

الوسط: بينتانكور، بيانيتش، ماتويدي.

الهجوم: كوستا، رونالدو، ديبالا.

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