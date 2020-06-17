باريس سان جيرمان يفكر في ضم بواتينج لتعويض رحيل تياجو سيلفا

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع جيرمي بواتينج مدافع بايرن ميونخ، من أجل تعويض رحيل تياجو سيلفا مدافع النادي الباريسي.
أفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، بأن باريس سان جيرمان يبحث عن مدافع جديد بديل لسيلفا الذي أكد ليوناردو المدير الرياضي بنادي الباريسي ، رحيله،بنهاية الموسم الجاري.
وأضاف بأن بواتينج ، بالإضافة إلى نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا، لتعزيز خط دفاع باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد بواتينج مع بايرن ميونخ، العام المقبل ، الذي ينتهي في 2021.
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