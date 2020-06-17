مدرب أهلي جدة يطالب بإقامة ٤ وديات بعد قرار استئناف الدوري

طلب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفنى الجديد لاهلى جدة بإقامة 4 مباريات وديةخلال فترة الإعداد، الفريق بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستئناف منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرجع سبب عدم إعلان إدارة نادى اهلي جدة عن مقر المعسكر الإعدادي بشكل رسمي لهذه اللحظة، يعود لرغبتهم في إنهاء كل الترتيبات الخاصة بجوانب المعسكر. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر عودة النشاط الرياضي يوم 4 أغسطس القادم، لاستئناف دوري المحترفين المتوقف منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس "

وتولى الصربي فلادان ميلويفيتش مهمة تدريب الفريق الأول بنادي أهلى جدة خلفا للسويسري كريستيان جروس. ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

المعسكر الإعدادي بشكل رسمي لهذه اللحظة، يعود لرغبتهم في إنهاء كل الترتيبات الخاصة بجوانب المعسكر. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر عودة النشاط الرياضي يوم 4 أغسطس القادم، لاستئناف دوري المحترفين المتوقف منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس " كورونا " المستجد .وتولى الصربي فلادان ميلويفيتش مهمة تدريب الفريق الأول بنادي أهلى جدة خلفا للسويسري كريستيان جروس. ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

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