رياضة | رسمياً.. غياب نجم برشلونة عن مواجهة إشبيلية وعودة ألبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر رسمياً.. غياب نجم برشلونة عن مواجهة إشبيلية وعودة ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى برشلونة إلى تحقيق أربعة انتصارات في الدوري الأسباني على التوالي عندما يسافر إلى إشبيلية يوم الجمعة.

تغلب بطل إسبانيا على مايوركا وليجانيس منذ عودة الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الشهر ، مما سمح لهما بتعزيز مكانتهما في صدارة الترتيب.

ستتاح الفرصة لريال مدريد لتقليص الفارق إلى نقطتين مساء الخميس ، على الرغم من ذلك ، مما يعني أن الضغط سيعود مرة أخرى على القادة وهم يستعدون للتوجه إلى استاد رامون.

تلخيص أحدث إصابات برشلونة وتعليق الأخبار قبل المواجهة مع إشبيلية ، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في الجدول وهو يلاحق نهاية دوري أبطال أوروبا.

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قائمة المصابين في برشلونة

عانى ديمبيلي من إصابات طوال الموسم ، حيث قدم خمس مباريات فقط في الدوري الأسباني وتسعة في جميع المسابقات. خرج الفرنسي من آخر مشكلة في أوتار الركبة منذ نهاية نوفمبر ، ولن يتمكن من العودة إلى عمالقة كتالونيا حتى موسم 2020-21.

قائمة الايقاف في برشلونة

برشلونة لا يواجه أي مشاكل في التعليق في المباراة ، حيث قضي جوردي ألبا ايقاف في مباراة واحدة ضد ليجانيس ، مما يجعله متاحًا لمسابقة الجمعة في استاد رامون امام اشبيلية.