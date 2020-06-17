رياضة | مفاجأة مدوية من نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية من نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي لرغبته الشديدة في تحقيق حلمه بالعودة إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ومزاملة ليونيل ميسي من جديد.

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وذكرت صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية أن باريس سان جيرمان عرض مبلغًا خياليًا على نيمار وهو 100 مليون يورو كمكافأة لتمديد عقده لكن الأخير رفض عرض التجديد لرغبته الشديدة في العودة إلى الدوري الإسباني.

وأشارت إلى أن نيمار لو جدد عقده كان سيحفاظ على راتبه وهو 50 مليون يورو لكنه بات مستعدا للتخلي عن 50% من راتبه الحالي، من أجل العودة إلى برشلونة الذي قضى معه أربعة مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.