رياضة | وفد ثلاثي من الزمالك فى اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر وفد ثلاثي من الزمالك فى اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر مسؤولي نادى الزمالك للاتحاد المصري لكرة القدم لحضور الإجتماع مع مسؤولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني .

وحضر عن الزمالك كل إسماعيل يوسف وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة من أجل حضور إجتماع الجبلاية .

Advertisements

وكان امس قد إجتمعت اللجنة الخماسية مع 6 أندية وهم الأهلي والمقاصة والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ووادى دجلة وإنبي .

وتنناقش اليوم اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية ما تم من مشاورات مع الفيفا بشأن لائحة النظام الأساسى والإجرائات الإحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وستستمر الإجتماعات مع الأندية تباعًا خلال الأيام المقبلة.