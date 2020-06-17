رياضة | انقلاب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر انقلاب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلبت الأمور في نادي ريال مدريد الإسباني بخصوص التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهي أن ملعب حديقة الأمراء قدم عرضًا مغريًا للاعب جعله يفكر في تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2022.

Advertisements

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن استراتيجية ريال مدريد ومبابي للضغط على باريس سان جيرمان، تتمثل في رفض المهاجم تجديد عقده حتى يكون أكثر قوة من منطلق أن رغبة اللاعب هي الانضمام إليه لكن مبابي غير موقفه بدأ يؤمن بمشروع نادي العاصمة الفرنسية وقدرته على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن القطري ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان وعد كيليان مبابي بمنحه راتب مماثل لما يحصل البرازيلي نيمار دا سيلفا حى يضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة في كتيبة المدير الفني الألماني توماس توخيل.