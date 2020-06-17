رياضة | صدام ساخن بين بيريز وزيدان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر صدام ساخن بين بيريز وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أحلام زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في مقتل والذي ما زال يبحث عن ضم بول بوجبا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن بيريز رفض مطالب زيدان بسرعة التعاقد مع بول بوجبا من فريق مانشستر يونايتد بدعوى أن الفريق يمر بأزمة مادية طاحنة نتيجة انتشار فيروس كورونا وتوقف الدوري الإسباني منذ شهر مارس لماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز يرى أن خزينة النادي لا يمكن أن تتحمل 17 مليون يورو كراتب سنوي لبول بوجبا حتى لو وافق مانشستر يونايتد على بيعه في الميركاتو الصيفي بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به كل الأندية على اختلاف الانتماءات في كل مكان.