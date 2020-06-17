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رياضة | بورنموث يجدد عقود 4 لاعبين

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بورنموث يجدد عقود 4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن أربعة من لاعبيه وافقوا على تمديد قصير لعقودهم كي يتمكنوا من استكمال منافسات الموسم الجاري مع الفريق، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة (كوفيد-19).

وأوضح النادي أن اللاعبين الذين وافقوا على التمديد هم سيمون فرانسيس وأندرو سورمان وأرتور بوروك وتشارلي دانييلز، مضيفا أن ريان فريزر رفض تمديد تعاقده.

ويستعد بورنموث، الذي يحتل المركز الثامن عشر بجدول الممتاز، للقاء كريستال بالاس يوم السبت المقبل، حيث تستأنف منافسات الدوري اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الوباء العالمي.

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