رياضة | أسرة السباحة تثني على مشوار ياسر ادريس الرياضى خلال ٤٥ عاما "فيديو"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر أسرة السباحة تثني على مشوار ياسر ادريس الرياضى خلال ٤٥ عاما "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة وعضو الاتحاد الأفريقي للسباحه وعضو اللجنه الفنيه لكرة الماء بالاتحاد الدولى للسباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أغرب هدية فى عيد ميلاده الخمسين شارك فيها عدد من المدربين والإداريين وعشاق لعبة السباحة فى مصر.

وكانت الهدية عبارة عن فيديو يحتوى على العديد من الصور النادرة منذ أن كان ناشئا فى مدرسة السباحة بنادى الزمالك وعمره خمس سنوات وتدرجه فى المناصب الادارية الرياضية المختلفة ، حيث يحكى مسيرته الرياضية خلال ٤٥ عاما قضاها فى حمامات السباحة والعمل الإدارى فى مجالس إدارات نادى الزمالك المختلفة ، ورئاسته لمجلس إدارة اتحاد السباحة ثلاث دورات متتالية ، ثم عضويته بمجلس إدارة اللجنة.