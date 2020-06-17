رياضة | فيربو مفتاح برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر فيربو مفتاح برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف نادي برشلونة مفاوضاته لسرعة حسم صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن برشلونة عرض مجدداً ضم اللاعب بصفقة تبادلية، تتضمن انتقال الظهير الأيسر للفريق الكتالوني جونيور فيربو، بالإضافة لمبلغ مالي.

وأوضحت الشبكة، أن مسئولي إنتر ميلان يقدرون سعر اللاعب بـ20 مليون يورو، في الوقت الذي تُقيمه إدارة برشلونة بـ35 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لرغبة نادي ريال مدريد في التوقيع مع مارتينيز، الأمر الذي دفع برشلونة لتكثيف مفاوضاته لحسم الصفقة.

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ويمتلك لاوتارو شرطاً جزائياً قيمته 111 مليون يورو، قابل للتفعيل حتى يوم 7 يوليو المقبل.

ولا يبدو برشلونة قادراً على دفع هذا المبلغ في الوقت الراهن، في ظل معاناة النادي من أزمة مالية بسبب فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، يواصل النادي الكتالوني استعداداته لمواجهة أشبيلية، في الجولة 30 من الدوري الإسباني، بعد غدٍ الجمعة.

وكان الفريق قد حقق الفوز بالأمس على حساب ليجانيس بهدفين نظيفين، ضمن الجولة 29 من عمر البطولة.