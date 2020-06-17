رياضة | يانكون ميشيل يمنح حراس الأهلي تعليمات خاصة قبل عودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر يانكون ميشيل يمنح حراس الأهلي تعليمات خاصة قبل عودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع حراس الفريق الأربعة، من أجل تنفيذ بعض التدريبات الخاصة قبل عودة النشاط الرياضي.

وأجرى ميشيل اتصالاته مع حراس الفريق، من أجل تأهيلهم وتجهيزهم من الناحية النفسية، مطالبًا إياهم بالخضوع لتدريبات الكرة فور عودة التدريبات، وعدم الاكتفاء بالتدريبات البدنية فقط.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر لما يقرب من 3 أشهر بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استقدام طبيب متخصص في علاج فيروس كورونا المستجد، وتواجده خلال الفترة المقبلة مع اللاعبين.

Advertisements

وتأتي خطوة الأهلي، من أجل إشراف الطبيب ومتابعته للاعبين فور عودة التدريبات الجماعية أول يوليو المقبل، حال ظهور أي أعراض.

ويهدف المارد الأحمر، للحفاظ على اللاعبين طوال الفترة المقبلة في ظل انتشار المرض، تزامنًا مع قرار رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعودة الأنشطة نهاية الشهر الجاري.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة التدريبات الجماعية للفرق في أواخر الشهر الجاري، على أن يتم استئناف الدوري منتصف مايو المقبل.