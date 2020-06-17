رياضة | حقيقة انتقال طاهر محمود طاهر للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة انتقال طاهر محمود طاهر للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة صلاح محسن، حقيقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى ذئاب الجبل، كل ما تردد حول الاتفاق مع المارد الأحمر حول رحيل طاهر إلى صفوفه بالموسم الجديد، وأن اللاعب مستمر بين صفوف ناديه.

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وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول نجاح الأهلي في الحصول على توقيع طاهر طاهر، وإتمام الاتفاق لارتدائه القميص الأحمر بالموسم الجديد.

ويرغب الأهلي منذ فترة للتعاقد مع طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق وتحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويملك طاهر محمد طاهر حاليا عرض أوروبي وعروض أخرى خليجية وكان نادي المقاولون العرب أكد عدة مرات أنه لن يوافق على رحيل اللاعب في نهاية الموسم إلا للاحتراف في أوروبا ولن يتم الموافقة على انضمامه إلى أي نادي داخل مصر.