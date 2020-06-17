رياضة | خطوة جديدة من حمدي فتحي للعودة إلى تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من حمدي فتحي للعودة إلى تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الطبيب الألماني المعالج له، من أجل الحصول على السماح بمشاركته في التدريبات المرحلة المقبلة.

وأرسل فتحي، الأشعة الخاصة به للطبيب المعالج، عبر تطبيق واتس أب للإطلاع عليها، ليتم منحه السماح بالمشاركة تدريجيًا حال عودة تدريبات الفريق.

كما طالب الطبيب من اللاعب، ضرورة السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات الأخيرة، فور فتح المجال الجوي والذي يتوقف حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان فتحي، تعرض للإصابة في غضروف الركبة، منذ ما يقرب من خمسة أشهر خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني الودي، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

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من ناحية أخرى طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إرسال المبالغ المالية التى تم صرفها نظير علاج حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر.

ويأتي طلب الأهلي، يسبب تعرض حمدي فتحي، للإصابة بقطع فى غضروف الركبة خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطني المصري.

وقام الأهلي بإرفاق كافة الفواتير الخاصة بعلاج حمدي فتحي فى ألمانيا إلى اتحاد الكرة، من أجل تحصيل كافة المبالغ التى تم انفاقها على علاج اللاعب.

وسبق وتعهد مسئولو اتحاد الكرة، بتحمل تكاليف علاج لاعب الأهلى، حيث أصيب خلال معسكر منتخب مصر، مع حسام البدرى المدير الفنى الحالى للفراعنة.