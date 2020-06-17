رياضة | رد رسمي.. ديفيد سيلفا مستمر مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر رد رسمي.. ديفيد سيلفا مستمر مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على استمرار لاعب الوسط ديفيد سيلفا مع الفريق حتي الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد لاعب الوسط الإسباني مع سيتي بنهاية الشهر الجاري، بينما قرر اللاعب البالغ عمره 34 عاما الرحيل بعد قضاء عشر سنوات في النادي الإنجليزي.

ومن المنتظر استئناف الدوري الممتاز دون حضور مشجعين يوم الأربعاء على أن ينتهي الموسم في 26 يوليو وبعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

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وقال جوارديولا قبل اللعب على أرضه مع أرسنال يوم الأربعاء :"سيستمر ديفيد حتى نهاية الموسم".

وأضاف :"سيخوض مبارياته الأخيرة دون وجود الناس، لكن نأمل أن يستطيع النادي تنظيم حفل وداع مناسب أمام الناس".

وفاز سيلفا، المنضم من بلنسية في 2010، بلقب الدوري الممتاز أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة خمس مرات.

وتلاشت آمال سيتي في الدفاع عن لقب الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يتأخر بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر لكنه لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي