رياضة | اتحاد الكرة يجتمع بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثانى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يجتمع بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع خلال الوقت الحالي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني لمناقشة كافة بنود لائحة النظام الأساسى ومصير بطولة الدوري والمسابقات هذا الموسم.

ويحضر الإجتماع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ومعه محمد فضل وسحر عبد الحق وجمال محمد علي وأحمد عبدالله مع مسؤولي الأندية .

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وكان امس قد إجتمعت اللجنة الخماسية مع أندية المجموعة الأولى بالقيم الثاني .

وتنناقش اليوم اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية ما تم من مشاورات مع الفيفا بشأن لائحة النظام الأساسى والإجرائات الإحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وستستمر الإجتماعات مع الأندية تباعًا خلال الأيام المقبلة.