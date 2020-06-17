الامارات | منتخب الإمارات للناشئين يتعرف على منافسيه في نهائيات كأس آسيا غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات للناشئين يتعرف على منافسيه في نهائيات كأس آسيا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم صباح غد سحب قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، المقررة في مملكة البحرين للفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020، بمشاركة 16 منتخباً.

وستقام القرعة بنظام الاتصال المرئي عن بُعد في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية، نتيجة جائحة كورونا، وبمشاركة مسؤولي إدارة المسابقات بالاتحاد القاري، وممثلي المنتخبات المشاركة.

وبحسب نظام القرعة سيتم تقسيم الـ 16 منتخباً على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي رسمياً للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2021 المقرر إقامتها في دولة بيرو.

Advertisements

وصُنفت المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات بحسب نتائج النسخة الماضية للبطولة التي أقيمت في ماليزيا، حيثُ جاء منتخب البحرين "مستضيف البطولة" على رأس المجموعة الأولى مع منتخب اليابان حامل اللقب ومنتخب طاجيكستان وصيف النسخة الماضية عام 2018، وكوريا الجنوبية التي حصلت على المركز الثالث بالنسخة الماضية في المستوى الأولى من التصنيف، في حين ضم المستوى الثاني منتخبات كوريا الشمالية، أستراليا، إندونيسيا وعمان، أما المستوى الثالث فيضم منتخبات الهند وإيران واليمن والسعودية، فيما ضم المستوى الرابع منتخبنا والصين وأوزبكستان وقطر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news