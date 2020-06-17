الامارات | غوارديولا يشعر بالقلق قبل ساعات من استئناف الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يشعر بالقلق قبل ساعات من استئناف الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا إن تركيزه ينصب عى تجنب الإصابات خلال الصدام الذي يجمع فريقه بارسنال اليوم مع استئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة توقف ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويلتقي سيتي مع ضيفه ارسنال على استاد الاتحاد في مباراة تقام بدون جمهور. وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو "نعم أشعر بالقلق". وأضاف "مستعدون لخوض مباراة واحدة، لكن مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام وأخرى بعد أربعة أيام، لسنا مستعدين".

وأشار "علينا أن نطبق سياسة التدوير وأن نستغل كافة اللاعبين، بهذا سيكونون عادة يكونوا في حالة جسدية جيدة، ويمكن اللعب بعد اسبوعين أجازة، لكن ليس بعد ثلاثة أشهر، لكن علينا أن نبدأ الموسم".

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