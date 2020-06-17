الامارات | اتحاد الإمارات لكرة القدم يستعرض آخر التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي 24 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات لكرة القدم يستعرض آخر التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي 24 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل اتحاد الإمارات لكرة القدم تحضيراته لعقد المؤتمر الرياضي الدولي يوم 24 الجاري بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية و(ISC)، بمشاركة نخبة من قادة كرة القدم العالمية والخبراء والفنيين وممثلي الأندية، حيث ستتم مناقشة مستقبل كرة القدم ما بعد كوفيد - 19.

وعقد فريق العمل أمس اجتماعاً عن بُعد بحضور ومشاركة سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات الدولية ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إلى جانب ممثلو رابطة المحترفين الإماراتية وشركة (ISC) العالمية، حيث تم الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر من الناحية التقنية واعتماد البرنامج والمتحدثين الرئيسيين وأهم المحاور التي سيتم طرحها في المؤتمر.

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وقال محمد عبدالله هزام في تصريح صحافي إن "المؤتمر يعد منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات حول مستقبل كرة القدم ما بعد كوفيد 19، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية والاستفادة منها في مسابقاتنا المحلية"، مؤكداً حرص اتحاد الكرة على إخراج المؤتمر بالصورة التي تليق بالكرة الإماراتية، والمساهمة في إيجاد السبل الإيجابية لدعم كرة القدم على الصعيد الدولي.

وأضاف الأمين العام: نطمح لأن يكون عمل اتحاد كرة القدم الإماراتي في الفترة الحالية نقطة تحول بالنسبة للمنطقة والعالم، في مجال التحول الإلكتروني واستمرارية العمل، ومثال يحتذى به من قبل الاتحادات الوطنية والأندية الرياضية للتأكيد على أهمية ممارسة التطور الرياضي، وأنه لا يرتبط بالتواجد في الملعب فقط وإنما بكيفية إدارة عجلة كرة القدم من خارج الملعب.

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