الامارات | تعرف إلى موعد القمة الإنجليزية بين سيتي وأرسنال ونهائي كأس إيطاليا مساء اليوم بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد القمة الإنجليزية بين سيتي وأرسنال ونهائي كأس إيطاليا مساء اليوم بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون عشاق الكرة الإنجليزية اليوم على موعد مهم جدا مع الانطلاقة الجديدة للدوري الإنجليزي، الذي يستأنف نشاطه بعد توقف دام أكثر من 3 شهور، وستتركز الأنظار على قمة تجمع مانشستر سيتي وأرسنال في مباراة ينتظر نتيجتها فريق ليفربول، وقبلها تنطلق مباراة أخرى تجمع أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وهما مباراتين مؤجلتين من الجولة 29، على أن تنطلق الجولة 30 بدءا من الجمعة المقبل.

وفي حال خسارة سيتي سيحتاج ليفربول إلى 3 نقاط فقط ليحسم اللقب، قبل خوض 9 مباريات متبقية من الدوري.

وكان الدوري الإنجليزي قد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ويتصدر ليفربول الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، سيتي.

ويقام اللقاء الأول بين أستون فيلا وشيفيلد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما سيقابل مانشستر سيتي آرسنال الساعة الحادية عشر والربع.

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وستكون السهرة اليوم مميزة أيضا، خاصة في الكرة الإيطالية، حيث الموعد المنتظر بين يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات. وستكون الأنظار مسلطة على نجم اليوفي رونالدو لإحراز لقبه الاول في "زمن كورونا".

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