الامارات | وفاة أسطورة لعبة السنوكر ويلي ثورن عن 66 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة لعبة السنوكر ويلي ثورن عن 66 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، وفاة أسطورة السنوكر العالمي، ويلي ثورن، عن عمر يناهز 66 عاماً، وذلك جراء تعرضه لفشل في الجهاز التنفسي.

وأفادت الصحيفة بأنه تم نقل البريطاني ثورن إلى المستشفى الأسبوع الماضي، على إثر انخفاض في ضغط الدم بشكل خطير، حيث كان يقاتل سرطان الدم بشجاعة، قبل أن يستسلم ويتم تحويله إلى غرفة العناية المشددة، ثم تفاقمت حالته مساء الأحد الماضي في ظل فشل في الجهاز التنفسي، والدخول في غيبوبة أودت لاحقاً إلى وفاته.

ويعد ثورن، اسماً مألوفاً في عالم السنوكر، في ثمانيات القرن الماضي، بعد أن وصل إلى ربع نهائي بطولة العالم للسنوكر عامي 1982 و1986، وكان من الشخصيات ذات البنية الجسدية الضخمة عند اللعب على طاولة السنوكر.

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يذكر أنه تم تشخيص إصابة ثورن بسرطان الدم في مارس الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وهو يواظب على الدخول إلى المستشفى بهدف نقل الدم وعلاج المرض.

ويعد ثورن من الأصدقاء المقربين لكل من أسطورة كرة القدم الإنجليزية غاري لينكير، وزميله في السنوكر بير مورجان بثمنان، ليشكل خبر وفاته بمثابة الصدمة لغاري لينيكر، الذي غرد على موقع التواصل الاجتماعي، بعبارة: "حزن شديد لسماع أن صديقي ثورن قد توفي".

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